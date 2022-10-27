فاركو: الفوز على حرس الحدود جاء في توقيت مثالي

أكد عاطف حفني مدير الكرة بنادي فاركو أن الفريق حقق المطلوب من مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز واقتناص ثلاث نقاط غالية في مشوار المسابقة هذا الموسم.

وقال عاطف حفني مدير الكرة بنادي فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فوز فاركو على حرس الحدود جاء في توقيت مثالي وثلاث نقاط غالية في مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وتابع حنفي:" فريق فاركو يمتلك لاعبين مميزين رغم إيقاف القيد ونتمنى أن نحقق مركز متقدم هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز".

بهدف في الثواني الأخيرة| فاركو يفوز على حرس الحدود بالدوري المصري

حقق فريق فاركو فوزاً فى الوقت بدلا من الضائع على حساب حرس الحدود فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح أحمد شريف مهاجم فاركو في اقتناص الثلاث نقاط فى الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع .

وبتلك النتيجة يقفز فاركو إلى المرتبة السابعة برصيد 4 نقاط ، بينما تجمد حرس الحدود فى المركز الثامن عشر والأخير من ترتيب الدوري المصري دون نقاط.