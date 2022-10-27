عمرو عبد الهادى يفضح أيمن نور وينشر عقد شركة غسيل الأموال بإنجلترا

ما زالت خلافات المصالح تضرب العناصر الارهابية الهاربة للخارج ، فبين الحين والاخر نرى الاتهامات المتبادلة بين العناصر الارهابية والداعمة للجماعة الارهابية فى الخارج.

تقوم دائما العناصر الداعمة للجماعة الارهابية والهاربين للخارج بالعمل على حماية مصالحهم الشخصية لجمع المزيد من الاموال على حساب ترويج الشائعات فى محاولات يائسة منهم لزعزعة استقرار البلاد، ولكن سريعا ما تتعارض مصالحهم فى وجه بعضهم فيقومون بفضح انفسهم بانفسهم.

وآخر ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى هى فضيحة الهارب أيمن نور والذى اتهم فيها بغسيل الأموال من خلال شركة بانجلترا .

نشر الهارب عمرو عبد الهادى فى تويته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقد شراكة بين ايمن نور ودعاء حسن فى شركة فى ليفربول لغسيل الاموال .

وقال عمرو عبد الهادى : "بما إن المزور أيمن نور صاحب شائعة طائرة إثيوبيا باعت لجانه تروج إنى كنت مدير قناة الشرق فأنا هكلمك بالحقائق والمستندات يا مستريح المعارضة ".

مضيفا : "ده عقد شركة بين أيمن نور ودعاء حسن بملايين فى ليفربول لغسيل الأموال التى يتلقاها شهريا من عبد الرحمن أبو ديه وعزام التميمي".