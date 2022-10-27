عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمرو عبد الهادى يفضح أيمن نور وينشر عقد شركة غسيل الأموال بإنجلترا

ايمن نور
ايمن نور

ما زالت خلافات المصالح تضرب العناصر الارهابية الهاربة للخارج ، فبين الحين والاخر نرى الاتهامات المتبادلة بين العناصر الارهابية والداعمة للجماعة الارهابية فى الخارج.

تقوم دائما العناصر الداعمة للجماعة الارهابية والهاربين للخارج بالعمل على حماية مصالحهم الشخصية لجمع المزيد من الاموال على حساب ترويج الشائعات فى محاولات يائسة منهم لزعزعة استقرار البلاد، ولكن سريعا ما تتعارض مصالحهم فى وجه بعضهم فيقومون بفضح انفسهم بانفسهم.

وآخر ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى هى فضيحة الهارب أيمن نور والذى اتهم فيها بغسيل الأموال من خلال شركة بانجلترا .

نشر الهارب عمرو عبد الهادى فى تويته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقد شراكة بين ايمن نور ودعاء حسن فى شركة فى ليفربول لغسيل الاموال .

وقال عمرو عبد الهادى : "بما إن المزور أيمن نور صاحب شائعة طائرة إثيوبيا باعت لجانه تروج إنى كنت مدير قناة الشرق فأنا هكلمك بالحقائق والمستندات يا مستريح المعارضة ".

مضيفا : "ده عقد شركة بين أيمن نور ودعاء حسن بملايين فى ليفربول لغسيل الأموال التى يتلقاها شهريا من عبد الرحمن أبو ديه وعزام التميمي".  

التواصل الاجتماعي الاتهامات المعارضة أيمن نور انجلترا ليفربول العناصر الإرهابية فضيحة الهارب ايمن نور الهارب عمرو عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي كبير في جنوب إفريقيا

التحولات الدفاعية.. ميدو يكشف نقطة ضعف الأهلي فى السوبر أمام الزمالك

تعرف على حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

جمال السادات لـ"ذا ناشونال": الإمارات تقف دائمًا جانب مصر في المواقف الصعبة

دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان .. 32 كلمة رددها الآن

مقطورة هشمت سيارات.. اللقطات الأولى لـ حادث كوبري ثروت في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

برج العذراء.. حظك اليوم| الخميس 27 أكتوبر 2022: احذر خسارة صغيرة تقترب

برج الحمل.. حظك اليوم|الخميس 27 أكتوبر 2022: يُنصح بالتحلي بالصبر

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ