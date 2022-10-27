الولايات المتحدة تسرع عملية نشر أسلحة نووية دقيقة في أوروبا

أفادت بوليتيكو، أن الولايات المتحدة تسرع نشر أسلحة نووية دقيقة في أوروبا، وهي المرة الأولي التي تصدر تقارير عن نشر الولايات المتحدة لأسلحة نوووية في أوروبا منذ الحرب الباردة.

وفي وقت سابق، حذَّر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجنرال بات رايدر، من التداعيات المترتبة على احتمالية نشر روسيا قنبلة قذرة أو أي نوع آخر من الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال الجنرال الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغ روسيا بهذه العواقب على مستويات مختلفة.

وأكد أن المزاعم الروسية باستعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة "كاذبة" بشكل واضح، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكي تملك تقنيات متطورة للكشف عن التفجيرات النووية أو الإشعاعية من أي نوع.

وشدّد على أن الولايات المتحدة تتعامل مع هذا الأمر على محمل الجد وتواصل مراقبته على مدار الساعة.

وأشار رايدر، بحسب البيان، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، لمناقشة الوضع الجاري في أوكرانيا والاتهام الروسي "الكاذب" بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة.

وقال إن أوستن تحدث أيضًا عبر الهاتف مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الجمعة ومرة ​​أخرى يوم الأحد في محاولة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة من أجل إدارة التصعيد ومنع سوء التقدير المحتمل.

وفي سياق متصل، أكد رايدر أن الصين لا تزال تمثل تحديًا سريعًا للإدارة الأمريكية، قائلا: "سنواصل القيام بدورنا لضمان أن الجيش الأمريكي مستعد لمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة ليكون قادرًا على الردع مع ضمان الاستقرار وحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".