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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

7 علاجات منزلية فعالة للقضاء على البواسير نهائيا

7 علاجات منزلية فعالة
7 علاجات منزلية فعالة للقضاء على البواسير نهائيا

البواسير مشكلة خطيرة يعاني الكثير من الأشخاص منها بسبب عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة الخامل، وفي الواقع هذا المرض يبدأ بالإمساك عندما يصاب الشخص بالإمساك لأكثر من أسبوع فهناك احتمال كبير أنه قد يعاني من مشكلة البواسير.

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ما هي البواسير ؟

تسبب البواسير تورمًا في أوردة الشرج والمستقيم، مما قد يسبب مشاكل مثل الألم والحكة والنزيف في بعض الأحيان، ويمكن أن يحدث التهاب البواسير المعروف أيضًا باسم الثآليل خارج المستقيم وداخله بسبب تورم هذه الثآليل، وعليك أن تواجه ألمًا شديدًا أثناء حركة الأمعاء.

ما هو علاج البواسير؟ 

بحسب ما نشره موقع هيلثي أن هناك العديد من أنواع الأدوية والعلاجات والعمليات الجراحية المتوفرة في الطب لعلاج البواسير، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على الراحة من خلال بعض العلاجات المنزلية، وقدم الطبيب الأمريكي جوزيف ميركولا بعض الطرق السهلة والرخيصة لعلاج البواسير.


زيادة تناول الألياف

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى جعل البراز أكثر نعومة وسلاسة ويمكن أن يساعد في علاج البواسير والوقاية منها، كما يمكن أن يساعد شرب الماء والسوائل الأخرى مثل عصير الفاكهة والحساء الصافي، على تحسين أداء الألياف في نظامك الغذائي على النحو الأمثل.

العلاجات المنزلية للبواسير

 

اشرب كمية كافية من الماء

شرب كمية كافية من الماء طريقة فعالة لتفتيت البواسير والإمساك. ويوصي خبراء بايلز بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا. ويعتبر الماء أفضل وأرخص علاج للبواسير لأنه يساعد في تليين البراز.

استخدم كرسي المرحاض

هناك حاجة للذهاب إلى المرحاض مرارًا وتكرارًا عندما يكون لديك أكوام، لكن لا يجب عليك فعل ذلك. وتذكر أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه في المرحاض، زادت المتاعب التي ستواجهها. بصرف النظر عن هذا، استخدم دائمًا كرسيًا في المرحاض حتى لا تشعر بالألم أو الانزعاج.

جل الصبار

الصبار علاج طبيعي لعلاج البواسير. وتم استخدامه منذ العصور القديمة للتخلص من البواسير. وعلى الرغم من أن الصبار علاج منزلي مؤقت للبواسير، إلا أنه متاح بسهولة ويساعد على علاج أعراض البواسير بسرعة.

ملح ابسوم والجلسرين

في وعاء صغير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الجلسرين مع ملعقتين كبيرتين من ملح إبسوم حتى تتكون عجينة. ضع العجينة على الوسادة وضعها مباشرة على المنطقة المصابة. احتفظ بالضمادة في مكانها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. كرر كل أربع إلى ست ساعات حتى يهدأ الألم.

زيت جوز الهند

يمكنك استخدام زيت جوز الهند لعلاج البواسير بطريقتين. ويمكن تناول زيت جوز الهند إما عن طريق استهلاكه أو بتطبيقه كلتا الطريقتين فعالتان في التخلص من أعراض البواسير.

ثلج

للتخفيف من تورم البواسير، ضع كيس ثلج أو ضغط بارد على فتحة الشرج ويمكن أن تكون الكمادات الباردة علاجًا فعالاً للغاية للبواسير. ولف مكعب ثلج بداخل قطعة قماش أو منشفة واتركه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

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