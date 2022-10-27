عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يعلن تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني يعلن تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل

قال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” في اجتماع مشترك مع رئيس غينيا “بيساو سيسوكو إمبالو”: “إن التعاون بين تل أبيب وكييف قد ازداد في الأيام الأخيرة”.

وأضاف زيلينسكي “هناك اتجاه إيجابي في علاقاتنا مع إسرائيل، أنا راضٍ عنه وممتن له”.

كما صرح أن أجهزة المخابرات في البلدين بدأت التعاون، لكنه رفض الخوض في التفاصيل والتحدث عنها، بالإضافة إلى ذلك قال زيلينسكي أن المعلومات التي تلقتها كييف من “إسرائيل” بشأن الأسلحة التي قدمتها إيران للروس أكدت معلومات سابقة كانت بحوزة أوكرانيا، وذلك وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.

فيما أشار زيلينسكي أن بعض المعلومات تتعلق بـ 400 طائرة انتحارية بدون طيار من طراز “شهد -136” باعتها إيران للجيش الروسي والتي استُخدمت لمهاجمة منشآت البنية التحتية وأهداف مدنية مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.

تصدرت مشاركة إيران المتزايدة في المساعدات العسكرية لروسيا عناوين الصحف هذا الأسبوع عندما تم الكشف عن أن طهران تعتزم تسليم الآلاف من السترات والخوذات الواقية، ونماذج أحدث وأكثر تطوراً من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى موسكو، وهو الأمر الذي سيساعد الجيش الروسي الذي يعاني نقصاً حاداً من الأسلحة والمعدات المتطورة بحسب محللين.

وزير جيش إسرائيل يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم

صحف الكويت: إسرائيل تقصف سوريا مجددًا وضحايا في هجوم على منطقة شيراز في إيران

إسرائيل أوكرانيا تل أبيب زيلينسكي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

بعد رفع الفائدة.. أعلى شهادة إدخار في مصر بعائد 17.25%

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

خلال اجتماع استثنائي.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

ترشيحاتنا

مؤلف «الضاحك الباكي» ينفعل بسبب المخرج محمد فاضل: إحنا كدا بنفشل الناجح

النزاع الفضائي.. روسيا تلوح باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

شوبير : هذا اللاعب مفاجأة الأهلي أمام الزمالك .. وأتوقع تألق شيكابالا

هام لأصحاب المعاشات.. متى وكيف تحصل على الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة

صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء | منحة استثنائية بمبلغ مقطوع 300 جنيه شهريا

هينتقم منها.. نضال الأحمدية تكشف مفاجأة حال عودة شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

تخلصوا من ملابسكم القديمة .. اعرف السبب

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ