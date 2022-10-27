الرئيس الأوكراني يعلن تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل

قال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” في اجتماع مشترك مع رئيس غينيا “بيساو سيسوكو إمبالو”: “إن التعاون بين تل أبيب وكييف قد ازداد في الأيام الأخيرة”.

وأضاف زيلينسكي “هناك اتجاه إيجابي في علاقاتنا مع إسرائيل، أنا راضٍ عنه وممتن له”.

كما صرح أن أجهزة المخابرات في البلدين بدأت التعاون، لكنه رفض الخوض في التفاصيل والتحدث عنها، بالإضافة إلى ذلك قال زيلينسكي أن المعلومات التي تلقتها كييف من “إسرائيل” بشأن الأسلحة التي قدمتها إيران للروس أكدت معلومات سابقة كانت بحوزة أوكرانيا، وذلك وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.

فيما أشار زيلينسكي أن بعض المعلومات تتعلق بـ 400 طائرة انتحارية بدون طيار من طراز “شهد -136” باعتها إيران للجيش الروسي والتي استُخدمت لمهاجمة منشآت البنية التحتية وأهداف مدنية مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.

تصدرت مشاركة إيران المتزايدة في المساعدات العسكرية لروسيا عناوين الصحف هذا الأسبوع عندما تم الكشف عن أن طهران تعتزم تسليم الآلاف من السترات والخوذات الواقية، ونماذج أحدث وأكثر تطوراً من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى موسكو، وهو الأمر الذي سيساعد الجيش الروسي الذي يعاني نقصاً حاداً من الأسلحة والمعدات المتطورة بحسب محللين.