وزير جيش إسرائيل يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، سيلتقي أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء والمحاور التي ستتم مداولتها.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن اللقاء بين جانتس وأردوغان لم يكن مخططا له وتم بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سيعقد في القصر الرئاسي.

من جانبها، كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان، أن جانتس سيبلغ نظيره التركي بضرورة توقف أنقرة عن إدانة "الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم"، وذلك في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وذكرت أن استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن إسرائيل ستبدي استعدادها خلال لقاء جانتس أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.

وذكرت القناة 12 العبرية صباح اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي وصل الليلة الماضية إلى العاصمة التركية أنقرة، والتقى بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال في وقت سابق إنه "سيقيم الوضع العام مع غانتس"، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للأخير، إلى أنقرة.

وأضاف الوزير التركي أن "زيارة جانتس إلى تركيا ستكون الأولى من نوعها بهذا المستوى، منذ سنوات".