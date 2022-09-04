بيني جانتس يختار هرتسي هاليفي.. تعيين رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن مكتب وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرار وزير الدفاع بيني جانتس بترشيح اللواء هرتسي هاليفي لتولي منصب رئيس أركان الجيش الثالث والعشرين، عوضاً عن سلفه أفيف كوخافي.

وقال مكتب وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "قرر وزير الدفاع بيني جانتس اليوم (الأحد 4 سبتمبر 2022) ترشيح النائب الحالي لرئيس هيئة الأركان العامة الميجور جنرال هيرتسي هاليفي إلى منصب الرئيس الثالث والعشرين لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ القرار بعد عملية تقييم شاملة أجريت على مدى عدة أشهر".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد: "إن اختيار اللواء هرتسي هاليفي لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع هو اختيار سليم وطبيعي".

وتابع: "‏اللواء هاليفي هو ضابط متفوق حقق الكثير من الإنجازات وإنني على ثقة بأنه سيقود جيش الدفاع إلى تحقيق إنجازات كثيرة وكبيرة".