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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحب بشروط.. إسرائيل تفرض قيودا صارمة على العلاقات العاطفية بين الفلسطينيين والأجانب

إسرائيل تفرض قيودا
إسرائيل تفرض قيودا صارمة على العلاقات العاطفية بين الفلسطيني

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قيودا جديدة على الأجانب إذا وقعوا في علاقة عاطفية مع أي شخص فلسطيني في الضفة الغربية، حيث ألزمتهم بضرورة إخبار وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن تفاصيل تلك العلاقة.

ووفقا لصحيفة "هاآرتس" العبرية، نصت اللوائح الجديدة على أن الذين يبدأون في علاقة حب مع شخص ما في الضفة الغربية يجب أن يعلنوا عن مثل هذه العلاقة لدى السلطات بإسرائيل في غضون 30 يوما من وصولهم وبدء العلاقة، سواء بحفل خطوبة أو حفل زفاف أيهما يأتي أولا.

وحذرت سلطات الاحتلال من أنه إذا لم يقم الشخص الأجنبي بتنفيذ تلك التعليمات والإبلاغ عن العلاقة فسيبطل مفعول تأشيرته ولن يتمكن من الحصول على تأشيرة الزوج أو الزوجة في المستقبل.

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ووفقا للوائح الجديدة، ستكون تأشيرات الزوج صالحة لمدة 3 أشهر فقط ولا يمكن تمديدها إلا في حالات خاصة لمدة 3 أشهر إضافية. وكان قبل ذلك من الممكن تمديد تأشيرات الزوج لمدة تصل إلى عامين.

وفي حال تم الزواج بين الأجنبي ومواطن فلسطيني في الضفة دون إبلاغ سلطات الاحتلال سيكون عليهما مغادرة الضفة بعد 27 شهرا لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من تشديد القيود على الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يرغبون في زيارتها.

واتهم فلسطينيون ومنظمات إسرائيلية غير حكومية الحكومة الإسرائيلية «بتشديد القيود إلى مستوى جديد»، إذ من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ غدا الاثنين.

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