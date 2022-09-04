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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اثنان تخابرا مع إسرائيل.. حماس تعدم 5 فلسطينيين لأول مرة منذ 2017

حماس تعدم 5 فلسطنيين
حماس تعدم 5 فلسطنيين لأول مرة منذ 2017


أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها نفذت أحكام إعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم بإدانتهم بتهمة "التخابر مع اسرائيل" تعود إلى عامي 2009 و2015.

وقالت الحركة في بيان "صباح الأحد، نُفّذ حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.

وأكدت إلى أن المدانين "منحوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي أمام محكمة محلية".

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وذكرت تقارير إخبارية إن عمليات الإعدام التي نفذتها الحركة فجرا، شنقا أو رميا بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017.

ولم يذكر البيان الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاما، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.

كما امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عن التعليق.

وتندد جماعات حقوقية فلسطينية ودولية بعقوبة الإعدام وتحث حماس على إنهاء هذه الممارسة.

ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، فإنه منذ أن سيطرت حركة حماس على غزة عام 2007، قضت محاكمها بإعدام عشرات الفلسطينيين ونفذت الأحكام بحق 27 منهم حتى الآن.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لـ حركة حماس، أحكاما بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل.

ودعت الاشخاص الذين يعملون مع إسرائيل إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول.

 

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