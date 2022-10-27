شوبير : هذا اللاعب مفاجأة الأهلي أمام الزمالك .. وأتوقع تألق شيكابالا

توقع الإعلامي أحمد شوبير، تألق عناصر دكة البدلاء في صفوف الأهلي والزمالك، خلال مواجهة السوبر المحلي في الإمارات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "بيرسي تاو سيكون مفاجأة مارسيل كولر خلال مواجهة السوبر في الشوط الثاني".

وأضاف : "في نادي الزمالك أتوقع تألق سامسون وشيكابالا حال المشاركة في الشوط الثاني".

واختتم:"أتوقع انتهاء المواجهة في الوقت الأصلي دون الانتقال إلى الأشوط الإضافية، وأتمنى أن يخرج اللقاء بدون تعصب بين الفريقين".

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.