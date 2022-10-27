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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«التنسيقية» تعقد جلسة حوارية بعنوان «توطين الصناعات.. قاطرة التنمية في مصر المستقبل»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية بعنوان «توطين الصناعات.. قاطرة التنمية في مصر المستقبل»، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تخطي هذه التحديات ودعم هذا القطاع بشكل أكبر. 

وتتناول الجلسة، مناقشة عدة محاور رئيسية منها على سبيل المثال استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات، والمعوقات التي تحول دون تحول مصر لدولة صناعية كبرى، وأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.. والصناعات التي سيتم التركيز عليها بشكل أكبر، ومن يتحمل مسؤولية توقف مشروع مصر الصناعية منذ عقود، وما الفوائد الاقتصادية التي سيحققها مشروع الرمال السوداء؟.

ويدير الصالون أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ود. رأفت عباس شحاتة رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بلال والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة علي صفحتها الرسمية.

أولويات الحكومة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المشروعات مجلس الشيوخ

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