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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب سيدات اليد يسافر إلى أسبانيا للمشاركة بدورة دولية ودية

صدى البلد

غادر منتخب مصر لكرة اليد للسيدات مطار القاهرة فجر اليوم متجهًا إلى إسبانيا، وذلك للمشاركة في دورة دولية ودية ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة اليد في الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر الجاري.

ويشارك في الدورة 4 منتخبات وهم منتخب مصر ومنتخب إسبانيا ومنتخب تونس ومنتخب سويسرا.

وجاء جدول مباريات الدور الودية الدولية في اسبانيا كالتالي: 
الجمعة 28 أكتوبر
يلتقي منتخبنا الوطني المصري مع منتخب سويسرا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلعب المنتخب الاسباني مع منتخب تونس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

السبت 29 أكتوبر
يلعب منتخب سويسرا مع منتخب تونس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ثم يواجه منتخب مصر نظيره الاسباني في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 30 أكتوبر
يلتقي منتخب مصر مع منتخب تونس في تمام الساعة العاشرة صباحً بتوقيت القاهرة، ثم يلعب منتخب اسبانيا مع منتخب سويسرا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وبعد انتهاء الدورة الدولية الودية سوف يتوجه منتخب مصر من اسبانيا إلى التشيك، وذلك لخوض مبارتين وديتين مع منتخب التشيك فى الفترة من الأول حتى الرابع من نوفمبر القادم.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية القادمة، والتي تستضيفها السنغال في الفترة من 9 حتى 19 نوفمبر القادم.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للسيدات كل من: رامي عبد اللطيف المدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي - حازم حامد محلل اداء فنى.

وتضم قائمة اسماء اللاعبات كل من: أمينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى ايمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - امينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.

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