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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2007 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس مع فريق الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٧» مباراة اليوم وهو يبحث عن فوز جديد في البطولة، بعدما حقق فوزًا واحدًا منذ بداية الموسم، كما أنه يسعى لتأكيد تفوقه على الزمالك، بعد أن فاز عليه في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنتيجة ٤ - صفر في المباراتين، قبل أن يحصد لقب البطولة.

وجمع «أهلي ٢٠٠٧» في رصيده ٤ نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، مسجلًا ٤ أهداف مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً ووائل إسماعيل مدرباً مساعداً ومصطفى عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ النادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية سموحة

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