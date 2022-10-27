عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفظت أنفاسها خلال الحصة.. وفاة طالبة بالإعدادي في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت بورسعيد، وفاة طالبة بمدرسة المروة الإعدادية للبنات داخل المدرسة خلال تلقيها درس بالحصة الثانية من اليوم الدراسى.

كانت المتوفية الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني الإعدادي التابعة لإدارة شمال التعليمية في بورسعيد، شعرت بهبوط خلال الحصة الثانية فسمحت لها معلمة اللغة الإنجليزية بتناول الطعام ولكن سرعان ما سقطت فاقدة للوعي.

الفضبان يتفقد سير العمل في إنشاء مصنع إنتاج الغازات جنوب بورسعيد

رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد يفتتحان مستشفى الرباط التخصصي ومصيف العاملين

وتم استدعاء الإسعاف لسرعة نقل الطالبة إلى أقرب مستشفي واستدعاء ولى أمرها، ولكن عقب وصول الإسعاف أكد أنها فارقت الحياة فنقل الجثمان إلى مستشفي الزهور المركزى.

وأخطرت مديرية التربية والتعليم بدورها، اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد والذي وجه بوضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتوصل إلى احتمالية وجود شبه جنائية من عدمه.

وأكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى، وصول الطالبة المتوفية بتوقف فى عضلة القلب وعدم وجود أى علامات ظاهرة على الجثمان تفيد وجود شبهة جنائية.

وأضاف مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى، أنه تم وضع جثمان الفقيدة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على السبب الرئيسي للوفاة.

طرح 256 وحدة سكنية ضمن مشروع الأمل الجديد بحى الضواحى في بورسعيد

في ندوة تثقيفية.. محافظ بورسعيد: مصر واجهت العديد من التحديات بفضل الاستقرار والعمل|صور

ومن جانبهم أكد زميلات الفقيدة بالفصل، أنها أخبرتهم منذ الصباح بشعورها بحالة هبوط منذ أن تناولت عقار مضاد حيوى لتحسين حالتها الصحية وتمكينها من التوجه للمدرسة لأداء الاختبارات الشهرية.

وأضاف زملاء الفقيدة خلال إفادات حرروها للجنة الموفدة إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة برئاسة عزة الشاعر مدير التعليم الاعدادى بناء على تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد، أنهم شاهدوا زميلاتهن الفقيدة تسقط أمامهم على الدسك الجالسة عليه بعد تناولها سندوتش كان بحوزتها فاقدة للوعي وهو ما أصابهم بالذهول.

وأكد زميلات الفقيدة أن الواقعة كانت خلال حصة اللغة الإنجليزية الثانية، مشددين أن المعلمة استدعت على الفور الإدارة وتم استدعاء الإسعاف وأسرة الفقيدة.

ونعت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد وعلى رأسها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين، الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني بمدرسة المروة الاعدادية للبنات.

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد التربية و التعليم هيئة الإسعاف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

ترشيحاتنا

68 مليون جنيه.. مشتريات العرب تعزز مكاسب البورصة المصرية

الجيش الثانى الميدانى ينظم إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

بعد ارتفاع مؤشرات البورصة|إيقاف التداول على أسهم 7 شركات تجاوزت نسبة 10%

مداهمة بمشاركة الأمن المركزى.. القبض على تجار المخدرات بأبو صوير والقنطرة

بعد قرارات الحكومة.. هؤلاء سيحصلون على زيادة 600 جنيه في المرتب

قبل مباراة السوبر.. شوبير: إدارة الزمالك تنتصر على فيريرا في هذا القرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم بدون حرمان.. نظام غذائي ينحت قوامك

من مطبخك.. مكون غذائي شائع يُخفض مستويات الكوليسترول

آبار مياه وزفاف جماعي ومساعدات.. المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدة أنشطة بالمجتمعات الحدودية

دواء يتناوله الملايين يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بـ 7 سرطانات

فيديو

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

تغطية خاصة.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة والبنوك تطرح شهادات جديدة (فيديو)

ابوها تبرأ منها.. انسحاب مؤلف "الضاحك الباكي" على الهواء بسبب ممثلة شهيرة

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ