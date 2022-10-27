لفظت أنفاسها خلال الحصة.. وفاة طالبة بالإعدادي في بورسعيد

شهدت بورسعيد، وفاة طالبة بمدرسة المروة الإعدادية للبنات داخل المدرسة خلال تلقيها درس بالحصة الثانية من اليوم الدراسى.

كانت المتوفية الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني الإعدادي التابعة لإدارة شمال التعليمية في بورسعيد، شعرت بهبوط خلال الحصة الثانية فسمحت لها معلمة اللغة الإنجليزية بتناول الطعام ولكن سرعان ما سقطت فاقدة للوعي.

وتم استدعاء الإسعاف لسرعة نقل الطالبة إلى أقرب مستشفي واستدعاء ولى أمرها، ولكن عقب وصول الإسعاف أكد أنها فارقت الحياة فنقل الجثمان إلى مستشفي الزهور المركزى.

وأخطرت مديرية التربية والتعليم بدورها، اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد والذي وجه بوضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتوصل إلى احتمالية وجود شبه جنائية من عدمه.

وأكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى، وصول الطالبة المتوفية بتوقف فى عضلة القلب وعدم وجود أى علامات ظاهرة على الجثمان تفيد وجود شبهة جنائية.

وأضاف مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى، أنه تم وضع جثمان الفقيدة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على السبب الرئيسي للوفاة.

ومن جانبهم أكد زميلات الفقيدة بالفصل، أنها أخبرتهم منذ الصباح بشعورها بحالة هبوط منذ أن تناولت عقار مضاد حيوى لتحسين حالتها الصحية وتمكينها من التوجه للمدرسة لأداء الاختبارات الشهرية.

وأضاف زملاء الفقيدة خلال إفادات حرروها للجنة الموفدة إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة برئاسة عزة الشاعر مدير التعليم الاعدادى بناء على تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد، أنهم شاهدوا زميلاتهن الفقيدة تسقط أمامهم على الدسك الجالسة عليه بعد تناولها سندوتش كان بحوزتها فاقدة للوعي وهو ما أصابهم بالذهول.

وأكد زميلات الفقيدة أن الواقعة كانت خلال حصة اللغة الإنجليزية الثانية، مشددين أن المعلمة استدعت على الفور الإدارة وتم استدعاء الإسعاف وأسرة الفقيدة.

ونعت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد وعلى رأسها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين، الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني بمدرسة المروة الاعدادية للبنات.