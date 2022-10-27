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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاع مؤشرات البورصة|إيقاف التداول على أسهم 7 شركات تجاوزت نسبة 10%

صدى البلد

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 7 شركات بالبورصة لمدة 10 دقائق لتخطيها نسبة 10%. 

وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، والتي بلغت 56 مليون جنيه و68 مليون جنيه على التوالي.

جاء ذلك بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 10820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2003 نقاط.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 13139 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 4413 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 3228 نقطة.

صندوق النقد الدولى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة صندوق النقد ايجى أكس 30 البورصة المصرية

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