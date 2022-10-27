عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطاقة تشعل أزمة في الأدوية الأساسية بأوروبا

أوروبا
أوروبا

حذرت شركة تيفا للصناعات الدوائية، اليوم الخميس، من أن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا يهدد بتسريع نزوح الشركات المهمة في تصنيع الأدوية الأساسية، مما يزيد من المخاطر الواقعة على سلاسل توريد الأدوية التي تضررت بالفعل في ذروة فيروس كورونا.

والأدوية الأساسية ضرورية في علاج المشكلات الصحية المزمنة، بالإضافة إلى كونها ضرورية في الإجراءات الجراحية، وغالبا لا تخضع لقواعد براءات الاختراع، وتباع بأبخس ثمن ممكن تحدده هيئات الصحة الوطنية أو اتحادات شركات التأمين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ودفع الضغط الواقع على تسعير هذه الأدوية الرئيسية لانتقال تصنيع المكونات الأكثر استهلاكا للطاقة، أو المكونات الدوائية الفعالة، جهة الشرق نحو الهند والصين، حيث التكاليف أقل بشكل كبير.

شولتز يدافع عن أثينا.. واليونان تحذر: لا مجال لمزيد من التوترات في أوروبا

الولايات المتحدة تسرع عملية نشر أسلحة نووية دقيقة في أوروبا

وقالت شركة تيفا للصناعات الدوائية، إن الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا وما رافقها من أزمات في الطاقة والاقتصاد من شأنها "أن تقوض قطاع الأدوية في القارة إلى الأبد فيما يتعلق ببعض الأدوية الضرورية".

وسلط مسؤولو الشركة الضوء على النقص الأخير في ألمانيا لعقار تاموكسيفين، وهو مكون فعال يستخدم في علاج رئيسي لسرطان الثدي.

وأوضحوا أن الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للمكونات الفعالة للعقار أوقفت الإنتاج، لأنه أصبح غير مجد من الناحية الاقتصادية.

الاتحاد الأوروبي كورونا الصين اوروبا الطاقة أزمة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تزف بشرى سارة للمقيمين في دول الخليج |تفاصيل

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار عالمياً

الكرملين يكشف حقيقة إرسال بوتين "رسالة خاصة" لـ زيلينسكي عبر رئيس غينيا

إيران تعلن بدء بناء مفاعل جديد للأبحاث النووية في أصفهان

رئيسي: الاحتجاجات في إيران مهدت الأرضية لتفجير مزاراً بـ شيراز

زيلينسكي يريد المواجهة النووية.. روسيا تكشف سبب تجهيز كييف لـ القنبلة القذرة

النقد الدولي: نرحب بالإصلاحات الاقتصادية بمصر.. ونتوقع حصولها على تمويل إضافي ضخم

شولتز يدافع عن أثينا.. واليونان تحذر: لا مجال لمزيد من التوترات في أوروبا

ترشيحاتنا

بربع مليون جنيه.. إطلالة ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

يعمل في جهاز أمن الدولة.. القبض على سوري زور جنسيته الكويتية

19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

سيف الوزيري: تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة ونشكر الإمارات لاستضافة السوبر

صبحي يشارك في جلسة نقاشية حول تاريخ العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

بإطلالة شتوية .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور لافت | شاهد

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ