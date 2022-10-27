أسامة كمال: ما ينتج في مصر من بترول يغطي 80 % من الاحتياجات

أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن مصر تنتج كميات من البترول والغاز ونستورد كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية من الخارج .

وقال أسامة كمال في حواره مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج “صناع القرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”،، :" ما ينتج في مصر من البترول فيه حصة مجانية لمصر وحصة للشريك الأجنبي ، والإنتاج المحلي يكفي حوالي 80 % من احتياجات السوق المحلي".

وتابع أسامة كمال:" هناك بعض اتفاقيات مع دول مثل الكويت والعراق استيراد البترول الخام وتكريره في مصر وانتاجه وهناك اتفاقيات لاستيراد منتجات بترولية أبرزها السولار والبوتاجاز ".

وأكمل اسامة كمال:" نسبة استيراد السولار اقل من 25 % من الاحتياجات وذلك بعد التحسينات في هذا القطاع ، وأصبحنا ننتج كميات أكبر من السولار محليا".