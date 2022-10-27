أوكرانيا: روسيا قد تفجر محطة زابوريجيا النووية

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية يمكن أن تفجر محطة زابوريجيا النووية، ما قد يؤدي إلى كارثة نووية.

استولت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير.

كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من أن الموقع قد يشهد انهيارًا نوويًا، إما نتيجة لأضرار عرضية أثناء القتال أو التخريب المتعمد.

وحذر الجنرال أوليكسي جروموف، من هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، من أن الموقع قد يتعرض للقصف من قبل القوات الروسية التي ستلقي باللوم في أي كارثة لاحقة على أوكرانيا.

وبحسب صحيفة “أوكرانسكا برافدا” الأوكرانية، قال جروموف إن “الهجوم محتمل بسبب افتقار الجيش الروسي لأي إنسانية والأكاذيب المرضية لجميع السياسيين والدعاة في الكرملين”.

وتابع جروموف: “من المرجح أن يلجأ العدو خلال الانسحاب إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية بتفجير مناطق سكنية وتحويل الأراضي المحتلة مؤقتًا إلى أرض محترقة، مع مهمة إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية".