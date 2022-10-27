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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية: البنية التحتية في مصر قوية وجاذبة للاستثمارات .. فيديو

هدى الملاح
هدى الملاح

أشادت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، بالعلاقات المصرية الإماراتية، لافتة إلى أنها علاقات تاريخية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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وأضافت الدكتورة  هدى الملاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مشيدة بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين مصر والإمارات، والتي تُقدر بـ4.6 مليار دولار.

 

تابعت مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا أثرت على جميع الدول، موضحة أن هذه الشراكة ستحقق طفرة كبيرة ستعود على الشعبين الشقيقين وستحقق لمصر قيمة مضافة من خلال توفير العملة الدولارية، كما أن البينة التحتية القوية التي تتمتع بها مصر حاليا تستطيع جذب جميع الاستثمارات.  
 

خبيرة اقتصادية البنية التحتية مصر الدكتورة هدى الملاح العلاقات المصرية الإماراتية المجالات السياسية

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