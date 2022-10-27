تصعيد مقلق.. أمريكا ترسل قاذفات نووية إلى قواعد حلف الناتو بأوروبا

كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة عن برقية أمريكية سرية، أن أمريكا نشرت نسخة متطورة من قنبلتها النووية الأساسية B61-12 في قواعد حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أوروبا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في الناتو خلال اجتماع مغلق في بروكسل، عن تقديم موعد وصول قنبلة الجاذبية B61-12 المطورة، ليصبح في ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحها في الربيع المقبل.

وأشارت إلى ضرورة تقديم ملخص لصناع القرار لما تمت مناقشته بين وزراء الدفاع خلال قمة بروكسل.

وأضافت أن 15 دولة من أعضاء الحلف أعربت عن مخاوفها من إمكانية رضوخ بعض الدول لتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية.

وحسب "بوليتيكو"، فإن الرسالة من وراء نشر الدفعة الأولى من القنابل الأمريكية في ديسمبر، قد تكون وسيلة لطمأنة حلفائها الأوروبيين الذين يشعرون بالخطر القادم من موسكو.

وأثارت البرقية وما جاء فيها من معلومات خطيرة قلق الكثير من الخبراء والمراقبين، الذين أعربوا عن خشيتهم من إمكانية تصاعد الأوضاع بشكل خطير.

ومن جهته أكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن تحديث الأسلحة النووية الأمريكية من طراز B61 جار منذ سنوات لإصدار الطراز المحدث B61-12، وليس مرتبطا بالأزمة الأوكرانية.