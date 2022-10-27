رجال سلة الأهلي يفوز على دسوق في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق دسوق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 78-46.

وتمكن فريق ناشئي الأهلي، تحت 16 سنة، من تحقيق الفوز على دسوق بنتيجة 72-33 في دوري المرتبط.

وكان «رجال سلة الأهلي» فاز في المباراة السابقة على فريق سموحة بنتيجة 71-63، بصالة طلائع الجيش.