عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جرام الذهب يرتفع 100 جنيه.. صعود قوي في أسعار أعيرة المعدن الأصفر اليوم الخميس

صدى البلد

قفزت أسعار الذهب اليوم الخميس، بشكل كبير ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى قياسي جديد يتخطى به أعلى قمة له عند 1200 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس مستوى 1205 جنيهات.

 

أسعار الذهب في مصر .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بنحو 80 جنيها تقريبا بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 للشراء اليوم بعد 1110 جنيهات.. في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 1033 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 803 جنيهات.. فيما سجل عيار 24 عن 1377  جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس 

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1377 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس  عيار 18 : 1033 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الخميس عيار 14 : 803 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 :ر1377 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الخميس عيار 24 : 1661 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وعن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة والتي يبحث عنها الراغبون في الشراء ، فيصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 للشراء اليوم بعد 1110 جنيهات.. في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 1033 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 803 جنيهات.. فيما سجل عيار 24 عن 1377  جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب  العام الماضي فسجل عيار 21 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الراغبين في الزواج يريدون بشكل عاجل معرفة عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1205 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

أسعار الذهب عالميًا 

وعن أسعار المعدن الأصفر عالميا ، فشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل  1661 دولارا للأوقية.

 وسجل سعر الأوقية  1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1723 الخميس  6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، ارتفع في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1661 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 90 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود المعدن الأصفر العالمية هبوطا اليوم بنسبة 0.25 % ، بقيمة أكثر من 4.14 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1660.62 دولار.

الذهب ارتفاع الذهب سعر جرام الذهب الذهب اليالخميس اسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

ترشيحاتنا

محمد أنور يغني عيون القلب لنجاة بصوت جورج وسوف

لن تتخيل تأثيرها على الأرض.. عواصف إشعاعية مدمرة تكشفها الأشجار

بوتين يهاجم الغرب بسبب محاولات نقل المثلية الجنسية إلى الدول والشعوب الأخرى

أمريكا: زيلينسكي سيتخذ قرار مفاوضات السلام مع روسيا بشروطه

هل سورة الكهف علاج السحر.. وكم يوما يدوم تحصينها؟

الميكانيكي بيقولك.. نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسحب بسببها محمد الغيطي من الهواء..من هي عبير الشرقاوي ولماذا اعتزلت التمثيل؟

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

فيديو

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

النائب العام يصدر قرارا في قضية صيدلي حلوان

الآثار الإيجابية التابعة لقرار البنك المركزي.. نصائح لحاملي الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ