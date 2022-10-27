السويس أول منافسات تنس الطاولة باللقاء الختامي للقوافل الرياضية في كفر الشيخ

أقيمت مباريات تنس الطاولة، ضمن للمشروع القومي القوافل الرياضية القرى الأكثر احتياجا، التي تقام على أرض محافظة كفر الشيخ، بمعسكر الشباب بمدينة بلطيم بمشاركة 16 محافظة بمعسكر الشباب ببلطيم، بنظام خروج المغلوب.

وانتهت المنافسات بحصول محافظة السويس، علي المركز الأول، وحصلت محافظة الشرقية، على المركز الثاني.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتستضيف محافظة كفر الشيخ ضمن المشروع القومي للقوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف ، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الغربية السويس، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية.

ويمثل كل محافظة (7) لاعبين ومشرفين والمرحلة السنية للمشاركين من 18 حتى 25 عاماً.

