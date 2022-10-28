"مدرب بطولات".. سيد معوض يُعدد مكاسب كولر حال الفوز بالسوبر المصري

عدد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مكاسب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، في حالة الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،هذه المباراة هي أهم واحدة لكولر في الموسم الجاري، لأنها ستدفع الفريق للأمام وقد تعرقل مسيرته وأهم ما يعجبني فيه هدوئه وردود أفعاله طبيعية ولا يتحدث كثيرًا في الإعلام، وأيضًا مسيطر على أداء الفريق داخل وخارج الملعب.

وأضاف معوض، هذه المباراة ستفرق جدًا مع كولر لأن ذلك سيعطي انطباع للجماهير بأن كولر "مدرب بطولات" وليس نتائج إيجابية فقط.

وأكمل نجم الأهلي الأسبق،فيريرا مدرب ذكي ويعرف جيدًا التعامل في مثل هذه المباريات، هناك مدربين جيدين لكن في بعض الأحيان لا يجيدون التعامل مع المواقف المختلفة في مباريات كبيرة، لكن فيريرا ليس كذلك في أغلب المباريات الكبيرة قادر على التفوق، ولا ننسى مباراة القمة الأخيرة بإجرائه بعض التبديلات الغريبة للبعض لكنها أفادة الفريق في النهاية، فيريرا قراته صحيحة بنسبة 80% خاصة في المباريات الكبيرة.

وأتم، أتوقع أن كولر سيبدأ مباراة متوازنة وليس مندفع بشكل هجومي.