الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس اليوم الجمعة 28-10-2022

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا، عن حالة طقس، الجمعة الموافق 28-10-2022.



وأبرز التقرير المصور، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 28-10-2022.



وخلال التقرير، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مضيفا أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول اللية ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة



أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 28-10-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 27 والصغرى 19، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23، والغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22، والأقصر درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، وأسوان درجة الحرارة العظمى 33والصغرى 19.