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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ضياء رشوان عن معنى الفرانكفونية:الدول التى تتحدث لغة ثانية أو أولى فرنسية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه برنامجه على قناة اى تي سي، أن الفرانكفونية، تعنى :" رابطة تضم الدول التى تتحدث لغة ثانية أو أولي فرنسية، موضحًا أن فرنسا تتحدث اللغة الفرنسية، و بلجيكا تتحدث الفرنسية كلغة ثانية، وهناك دول كثيرة فى أفريقيا تتحدث الفرنسية كلغة الأولى أو الثانية".

وتابع ضياء رشوان: الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيراً سيادته إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات.

 

وقد أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجهاً الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرانكفونية، ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة، خاصةً في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، خاصةً ما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في أفريقيا، والتي تستضيف الإسكندرية مقرها، وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين فى إطار انشاء مراكز لتطوير الابداع العلمي بمصر يخدم القارة الافريقية ولإعداد الكوادر الأفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة.

 

ضياء رشوان نقيب الصحفيين السيسي الوكالة الجامعية للفرانكفونية أيمن عاشور التعليم التعليم العالي

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