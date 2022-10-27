برلماني : قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية أسعدت الشارع المصري

أكد النائب سامي نصر الله، امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، قائلا إنها التحرك الأول بعد ختام المؤتمر الاقتصادي لتنفيذ فعالياته وتوصياته.

وقال نصر الله في تصريح له اليوم، إن قرارات الحماية الاجتماعية على تنوعها وكثرتها، يستفيد منها ملايين المصريين والأسر المصرية من العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ومختلف الشرائح الأخرى من المواطنين، مشيرا إلى أهميتها الشديدة، خصوصا وإنها تأتي في توقيت صعب للغاية بسبب التضخم العالمي.

وأشاد عضو مجلس النواب، بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة إلى 3 آلاف جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، علاوة على استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، وعدم رفع اسعار الكهرباء حتى يونيو من العام الجديد، مؤكدا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنيه.

وتابع امين سر الصناعة، أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيراً من المصريين، وأحدثت حالة من السعادة في الشارع المصري، منوها بأن جميع المصريون يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ الوطن.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن قرارات الحماية الاجتماعية تحسب للرئيس السيسي بتدخله وتوجيهاته للحكومة باستمرار التخفيف عن المصريين وعدم زيادة الأعباء عليهم.