عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السوداني

صدى البلد

الفوائد الصحية للفول السوداني لا شيء مثل وعاء من الفول السوداني اللذيذ والمقرمش والمليء بالشفاه عندما يحل الشتاء. 

تُعد هذه المكسرات أو البقوليات طبقًا جانبيًا لذيذًا ومفيدة عندما تريد وجبة خفيفة لذيذة ، عند محاولة إنقاص الوزن.

 الفول السوداني ، المعروف أيضًا باسم Moongfali ، مصدر رائع للبروتين والكربوهيدرات والدهون الجيدة بالإضافة إلى إرضاء جوعنا.

 

 إنها الأرخص والأكثر قدرة على التكيف والأكثر ثراءً بالعديد من المعادن والمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة والفيتامينات. مهما كان الشكل الذي تختاره لتناول هذه المكسرات الرائعة - نيئة أو محمصة - ستحصل بلا شك على ثروة من المزايا الصحية ، بما في ذلك قلب صحي ، وبشرة مشرقة ، وشعر لامع ، وطاقة متزايدة ، ونوم مريح.

الفوائد الصحية للفول السوداني في الشتاء
أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن يجب أن يأكلوا الفول السوداني باعتدال كل يوم.
تعتبر العناصر الغذائية الموجودة في الفول السوداني ضرورية للحفاظ على صحة القلب ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة الموجودة في الفول السوداني على الحفاظ على بشرتك صافية .
يفضل جسمك التزود بالوقود بهذه العناصر الغذائية عند تناول الفول السوداني كجزء من وجبة يومية ، مما يجعل عقلك أكثر نشاطًا .
يمكن لنظام غذائي يومي من الفول السوداني أن يلبي حاجة الأطفال للبروتين الذي يحتاجون إليه لتحقيق النمو الأمثل والصحي.
يدعمك الفول السوداني في سن الشيخوخة من خلال الحفاظ على قوة عظامك وتعزيزها .
الفول السوداني آمن تمامًا لجميع مرضى السكري لأنه لا يحتوي على السكر. بالإضافة إلى ذلك ، تعد هذه المكسرات مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية ولذيذة جدًا.

الفوائد الصحية للفول السوداني الفول السوداني الفوائد الصحية للفول السوداني في الشتاء السوداني سوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

جنون أسعار الذهب.. سعر الجرام يرتفع 100 جنيه اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022

ترشيحاتنا

تامر أمين : سعر الدولار سينخفض في الفترة المقبلة

آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله

للمغتربين.. سعر كيا سورينتو موديل 2022 في الإمارات| صور

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

العالم يحبس أنفاسه.. تحذير خطير من نووي كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستًيا جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة .. ماذا يفعل كوب من القهوة الخضراء للرجال؟

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ