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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التذاكر تم بيعها بالكامل..يعقوب السعدي يتحدث عن الاستعدادات الأخيرة لمباراة السوبر المصري

صدى البلد

 

 

كشف الإعلامي يعقوب السعدي اخر استعدادات مجلس أبوظبي لاستضافه مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة .

 

وأكد يعقوب السعدي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاستاد استعداد تماما لاستضافة المباراة حيث تم توزيع كاميرات بكل زاويه بالملعب وسيتم إذاعة المباراة بتقنية HD 

 

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وأضاف أن الإمارات استضافة كأس السوبر من قبل وخرجت بشكل رائع وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه مره أخرى اليوم الجمعة .

 

وتابع أن تذاكر المباراة تم بيعها بالكامل وسيكون الاستاد ممتلئ لذلك علي الجماهير الحضور مبكرا .

 

وتابع أنه سيكون هناك كاميرات لتصوير الفريقين لحظة خروجهما من فندق الإقامة وحتي الوصول الاستاد .

 

 

 

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الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك يوم الجمعة أبو ظبي يعقوب السعدي أون تايم سبورت

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