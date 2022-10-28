"الكومي" يكشف عن التشكيل المتوقع للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن التشكيل المتوقع لمباراة السوبر المصري، التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة.



وأوضح إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن التشكيل المتوقع للأهلي يضم كلا من: محمد الشناوي، وفي الدفاع : محمد عبدالمنعم وعلي معلول وأكرم توفيق، ومحمود متولي، وخط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وطاهر محمد وأحمد عبدالقادر ، وشادي حسين في خط الهجوم.

كما أضاف إن تشكيل الزمالك المتوقع، سيضم : محمد عواد، وثلاثة خط الدفاع : حسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالغني، وحمزة المثلوثي، وخمسة في خط الوسط هم، عمر جابر وأشرف روقا وأحمد فتوح، وزكريا الوردي، وإمام عاشور، فيما يضم خط الوسط، الثنائي أشرف الجزيري وأحمد سيد زيزو.