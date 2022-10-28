بعد أدائها في أغنيته .. تعليق مفاجئ من تامر حسني لـ نورهان بكير |فيديو

فاجئ الفنان تامر حسني ، المطربة الصاعدة نورهان بكير بنشر ستوري عبر صفحته على انستجرام بأغنيته التي تغنت بها مؤخرا وكتب عليها احسني يا نورهان .

وكانت نورهان بكير ظهرت على السوشيال ميديا وبعض البرامج التليفزيونية مؤخرا في أحدث أعمالها “كوڤر” بأدائها إحدى أغاني المطرب تامر حسني.

وعندما نشرت الموهبة الصاعدة الأغنية على صفحتها الشخصية.. انهالت عليها التعليقات؛ ثناءً على إحساسها، واتجه بعض المعجبين بموهبتها في الأغنية لعمل ميكس ديتو بينها وبين النجم تامر حسني في أغنيته التي غنتها نورهان.

نورهان بكير، إحدى المواهب الشابة تدرس في كلية الحقوق، ولها عدة مشاركات في الحفلات الشبابية في ساقية الصاوي.

وقالت “نورهان”، إنها تلقت عروضا عديدة من مسرح الجامعة وبعض الفرق التمثيلية لخوض تجربة التمثيل بجانب الغناء الا انها متخوفة من ان يعرفها الجمهور كممثلة وتأخذ من موهبتها الغنائية وتتمنى ان يصل صوتها لتامر حسني فنانها المفضل.

وعندما فاجئها حسني بالاستوري علقت قائلة : قلبي هيقف من الفرحة .

وكانت قد صرحت بانها رفضت أن تتجه لمشاركة أحد مغني المهرجانات في عرض تلقته صدفة من صديق مشترك بينها وبين مغني المهرجانات؛ لأنها تعشق الطرب الأصيل خاصة الراحلة وردة، وتتمنى أن تنجح وتتخطى صعاب المجال الغنائي لتظهر موهبتها للجمهور بشكل لائق.