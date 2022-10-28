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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: السوبر فرصة علي معلول لمصالحة جماهير الأهلي

صدى البلد

قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن علي معلول ظهير الأهلي، أمامه فرصة ذهبية في لقاء السوبر لمصالحة جماهير الأهلي بسبب الأداء الذي قدمه في مباراة القمة الأخيرة بكأس مصر.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، المباراة صعبة والأقرب فيها للفوز هو الذي سيستطيع استغلال الفرص التي ستتاح له.

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وأضاف معوض، هناك بعض اللاعبين تجد أنفسها في مباريات القمة، علي معلول مثلًا أدائه مذبذب في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن أمامه فرصة جيدة لإصلاح ما أفسدته مباراة الكأس الماضية أمام الزمالك والتي ظهر فيها بشكل سيء، وهو أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في الأهلي بالفترة الأخيرة، ويغير مسار مباريات.

وأتم، أفشة وشريف يتألقان أمام الزمالك ومن الوراد الدفع بهما أساسيان في السوبر، الرجل من الواضح أنه مقتنع بإمكانيات طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، رغم إنهم لم يكونا في أفضل حالاتهما.

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