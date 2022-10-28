حبس 27 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت النيابة في القليوبية بحبس 27 تم ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.



وشنت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين ، وتم ضبط 27 متهما وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وجاء ذلك وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



و أسفرت الحملات عن ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 27 متهم لعدد 19 منهم معلومات جنائية و تم تنفيذ (7349) حكم قضائى متنوعة ، وضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.