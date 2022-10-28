عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يقودان ماراثون مشي بمشاركة الشباب

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، شباب الدقهلية في ماراثون للمشي الذي يُنظمه حزب حُماة وطن تحت شعار سباق من أجل المناخ cop27، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وعدد من قيادات الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والتشريعية بالمحافظة.


بدأت الاحتفالية، بمسيرة وماراثون رياضي، لأكثر من 1000 شاب وفتاة بأعلام مصر من أمام مبني ديوان محافظة الدقهلية، وصولًا لنادي الحرية، بمشاركة شباب يدير شباب وشباب الهلال الأحمر المصري وشباب الحزب.

 

كما حضر الماراثون، اللواء أحمد العوضي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئس حزب حماة الوطن، المهندس أحمد رعب أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.


أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع توجيهات القيادة السياسية على رأس أولوياتها في الإهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة.


وأشاد الوزير بمستوى الإقبال الكبير فى الماراثون الرياضى من شباب محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى دعم الوزارة للماراثونات الرياضية المختلفة فى ضوء السعى نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية مشاركة الشباب في كافة الأحداث والفعاليات الرياضية، والتي تساهم بالارتقاء بالصحة العامة لدى المواطن المصري، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة في جميع أنحاء مصر.


وأشار صبحي إلى أن حزب حُماة وطن حزب يتحرك بوعي ووطنية شديدة جدًا، كل الشكر والتقدير والامتنان للسيد المحافظ واللواء أحمد العوضي وأمانة الحزب بالدقهلية، بلدنا مستقبلها مشرق بشبابها الواعي مع قيادتنا الرشيدة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

ألمانيا تدخل حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال العام

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

لتعويض غياب الونش.. خيارات دفاعية لتأمين الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

نُقطة العريس قتله..3 رجال ينهالون بالشوم على ابن اختهم لمطالبته بميراث والدته

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ