وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يقودان ماراثون مشي بمشاركة الشباب

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، شباب الدقهلية في ماراثون للمشي الذي يُنظمه حزب حُماة وطن تحت شعار سباق من أجل المناخ cop27، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وعدد من قيادات الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والتشريعية بالمحافظة.



بدأت الاحتفالية، بمسيرة وماراثون رياضي، لأكثر من 1000 شاب وفتاة بأعلام مصر من أمام مبني ديوان محافظة الدقهلية، وصولًا لنادي الحرية، بمشاركة شباب يدير شباب وشباب الهلال الأحمر المصري وشباب الحزب.

كما حضر الماراثون، اللواء أحمد العوضي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئس حزب حماة الوطن، المهندس أحمد رعب أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.



أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع توجيهات القيادة السياسية على رأس أولوياتها في الإهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة.



وأشاد الوزير بمستوى الإقبال الكبير فى الماراثون الرياضى من شباب محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى دعم الوزارة للماراثونات الرياضية المختلفة فى ضوء السعى نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية مشاركة الشباب في كافة الأحداث والفعاليات الرياضية، والتي تساهم بالارتقاء بالصحة العامة لدى المواطن المصري، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة في جميع أنحاء مصر.



وأشار صبحي إلى أن حزب حُماة وطن حزب يتحرك بوعي ووطنية شديدة جدًا، كل الشكر والتقدير والامتنان للسيد المحافظ واللواء أحمد العوضي وأمانة الحزب بالدقهلية، بلدنا مستقبلها مشرق بشبابها الواعي مع قيادتنا الرشيدة".