المجلس العسكري بميانمار يحذر رابطة آسيان من تحديد إطار زمني لخطة السلام

حذر المجلس العسكري في ميانمار، رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم (آسيان) من أن تحديد إطار زمني لخطة السلام قد يؤدي إلى تداعيات سلبية.



ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن وزارة خارجية ميانمارالتابعة للمجلس العسكري قولها ان خطة السلام التي اتفقت عليها ميانمار ورابطة آسيان العام الماضي كانت عملية، مشيرة إلى أن ممارسة المزيد من الضغوط من خلال تحديد إطار زمني سيكون له آثار سلبية أكثر من الآثار الإيجابية.



واتهمت الوزارة رابطة آسيان بالتمييز لعدم دعوة وزير الخارجية المعين من قبل المجلس العسكري إلى اجتماع الرابطة الذي انعقد أمس الخميس في العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) .



وكانت رابطة آسيان قد أعربت في وقت سابق عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في ميانمار ودعت إلى ضبط النفس والوقف الفوري للقتال ومواصلة الحوار .



يشار إلى أن ميانمار قد دخلت دائرة من العنف منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سوتشي .. وظهرت حركات معارضة بعضها مسلح في جميع أنحاء البلاد وقد واجهها الجيش وتصدى لها بقوة مميتة.