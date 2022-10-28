يتسوق مع زوجته وابنه .. التحقيق يكشف تفاصيل طعن لاعب أرسنال

قالت الشرطة إن شخصاً لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرين على الأقل، بعضهم في حالة خطرة، في حادث طعن في سوبر ماركت بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أفادت وسائل إعلام محلية أن عاملا في سوبر ماركت يبلغ من العمر 30 عامًا توفي بعد أن بدأ رجل في مهاجمة الناس في أساجو.

وكان من بين المصابين بابلو ماري لاعب كرة قدم معار من آرسنال، وتم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 46 عامًا.

لكن استبعدت الشرطة وجود أي دافع إرهابي للحادث، وتقول التقارير إن المهاجم يعاني من مشاكل نفسية وأنه انتزع السلاح من أرفف السوبر ماركت.

بدأ الرجل في طعن الناس بشكل عشوائي في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت جرينتش) في كارفور في مركز تسوق محلي.

بابلو ماري -رويترز

وبحسب ما ورد سمع الجميع صراخ داخل المركز، حيث حاول الزوار المذعورين الفرار في حالة ذعر، وبحسب ما ورد تم اعتقال المهاجم من قبل العديد من العملاء وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

كيف طعن لاعب أرسنال في حادث

كان قد انضم بابلو ماري إلى مونزا على سبيل الإعارة في أغسطس، وأصيب ماري ، المدافع الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا ، بطعنة في ظهره، لكن إصاباته لا تهدد حياته، وقال وكيل أعماله ، أرتورو كاناليس، إن النجم كان واعيًا ولم تتأثر أي أعضاء حيوية.

وقال أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي لشركة “مونزا سكاي ايطاليا” أن ماري كان يتسوق مع زوجته وابنه الصغير عندما وقع الهجوم.

وقال جالياني: "كان ابنه في عربة وزوجته بجانبه، لم يلاحظ أي شيء، ثم شعر بشيء مؤلم في ظهره ، وهو سكين المجرم، ولسوء الحظ ، رأى المجرم يطعن أحدهم في حلقه. لقد رأى كل ما حدث وكان الأمر مزعجًا للغاية".

وبينما قال المسؤول التنفيذي إن المدافع أصيب "جرح عميق إلى حد ما في ظهره، أوضح أن حياته ليست في خطر وإنه يجب أن يتعافى بسرعة.

كان قد انضم ماري إلى أرسنال من فريق فلامينجو البرازيلي في يناير 2020، ولعب 19 مرة فقط مع أرسنال وهو حاليًا على سبيل الإعارة مع نادي مونزا الإيطالي.