أحمد صالح لـ صدى البلد: قمة الأهلي والزمالك 50-50.. تصريح كولر لم يعجبني.. وأرفض اعتزال شيكابالا| حوار

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقى الأهلي مع نظيره الزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب هزاع بن زايد، في بطولة كأس السوبر المصري، بالإمارات.

ويشارك الزمالك مباراة السوبر المصري باعبتاره حامل لقبي الدوري والكأس موسم 2020-2021، بينما يلعب الأهلي باعتباره الوصيف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس السوبر المصري برصيد 11 مرة ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

أحمد صالح نجم الزمالك السابق يتحدث لـ “صدى البلد” عن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك والمقارنة بين جوسفالدو فيرير ومارسيل كولر.

نص الحوار:

في البداية ما توقعاتك لقمة الليلة:

الأهلي والزمالك جاهزان للمباراة، الفرص متكافئة بين القطبين 50 -50، من يمتلك منطقة منتصف الملعب سيكون له الأفضلية خلال المباراة.

ما رأيك في انطلاقة كولر مع الأهلي؟

الحكم ما زال مبكرا على كولر وإن كان الأهلي لم يظهر بشكل جيد أمام أسوان، لكن في النهاية مباريات القمة ليس علاقة بمستوى الفريقان، الأمر يتعلق بالفريق الذي يكون في حالته خلال المباراة.

هل تؤثر حالة الثقة لدى الزمالك على نتيجة المباراة؟

لا لا، بالطبع فيريرا يأخذ الأمور بجدية ويريد الفوز، الأمور ليست سهلة كما يتخيل البعض، فيريرا وكولر هدفهم الفوز في مباراة.

من اللاعب الذي تتوقع أن يكون مفاجأة قمة اليوم؟

لا أعتقد وجود مفاجآت، ولكن هناك مفاتيح لعب، في الزمالك يوجد زيزو وإمام عاشور وسيف الجزيري، بالنسبة للأهلي يوجد سافيو لاعب جيد ولكن ينقصه التسجيل وأيضا أحمد عبد القادر، معلول لاعب جيد لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة.

ماذا يحتاج سافيو للتهديف؟

سافيو يحتاج إلى التوفيق، وأيضا مساعدة اللاعبين له على تسجيل الأهداف.

هل تؤيد مشاركة مصطفى شلبي أساسيا مع الزمالك اليوم أم جلوسه احتياطيا؟

مصطفى شلبي لاعب صاحب خبرات دولية، ولكن أفضل أن يكون احتياطيا مع إمكانية مشاركته في الشوط الثاني، لا اعتقد أن فيريرا هيفتي كتير في التشكيل أو طريقة اللعب من أجل اللعب، سيلعب بنفس الطريقة التي يلعب بها منذ الموسم الماضي.

هل تتوقع أن نشاهد أهدافا عديدة في مباراة اليوم؟

سيكون صعبا للغاية، حدوث نتيجة كبيرة في مباريات الأهلي والزمالك أمر لا يتكرر كثيرا، أتوقع أن ينتهي اللقاء بفارق هدف لصالح أحد الفريقان، أو التعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

من وجهة نظرك.. من أفضل فنيا وتكتيكيا فيريرا أم كولر؟

فيريرا طبعا، على أرض الواقع فيريرا أفضل مدير فني في الدوري المصري، استعان بالعديد من اللاعبين الناشئين الموسم الماضي بعد رحيل العديد من النجوم ونجح في تكوين فريق قوي، فيريرا مخه كله كورة وصاحب شخصية قوية، لكن لا يمكننا إصدار حكم على كولر حتى الآن من خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي.

هل تابعت تصريحات كولر وفيريرا في المؤتمر الصحفي للسوبر؟

نعم، كولر قال أنه لم يتعرف إمكانيات لاعبي الأهلي بشكل جيد حتى الآن، بصراحة تصريح لم يعجبني، أنت مش بتاخد كل هذه الدولارات لكي تقول هذا التصريح بغج هذه الفترة مع الفريق، لكن تصريحات فيريرا تعتبر واقعية حيث قال أن الزمالك أفضل فنيا لكن الملعب هو من سيحسم في النهاية.

من يتأثر أكثر بالغيابات.. الأهلي أو الزمالك؟

الزمالك قد يتأثر بشكل كبير بغياب الونش وإن كان فيريرا قادر على إيجاد الحل، لكن في الأهلي وجود السولية حمدي فتحي يعوض غياب ديانج في الوسط دون وجود أي وجود مشكلة.

البعض يطالب باعتزال شيكابالا عقب نهاية الموسم.. ما تعليقك؟

شيكابالا لا يزال يؤدي في الملعب ويساهم في فوز الفريق ويسجل أهدافا جيملة وصعبة في نفس الوقت، بالطبع لست مع هذا رأي لأنه يقدم مستوى جيد مع الفريق.