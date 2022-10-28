عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صالح لـ صدى البلد: قمة الأهلي والزمالك 50-50.. تصريح كولر لم يعجبني.. وأرفض اعتزال شيكابالا| حوار

أحمد صالح نجم الزمالك
أحمد صالح نجم الزمالك السابق

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقى الأهلي مع نظيره الزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب هزاع بن زايد، في بطولة كأس السوبر المصري، بالإمارات.

 

ويشارك الزمالك مباراة السوبر المصري باعبتاره حامل لقبي الدوري والكأس موسم 2020-2021، بينما يلعب الأهلي باعتباره الوصيف.

 

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس السوبر المصري برصيد 11 مرة ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

 

أحمد صالح نجم الزمالك السابق يتحدث لـ “صدى البلد” عن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك والمقارنة بين جوسفالدو فيرير ومارسيل كولر.

 

نص الحوار:

 

في البداية ما توقعاتك لقمة الليلة:

الأهلي والزمالك جاهزان للمباراة، الفرص متكافئة بين القطبين 50 -50، من يمتلك منطقة منتصف الملعب سيكون له الأفضلية خلال المباراة.

 

ما رأيك في انطلاقة كولر مع الأهلي؟

الحكم ما زال مبكرا على كولر وإن كان الأهلي لم يظهر بشكل جيد أمام أسوان، لكن في النهاية مباريات القمة ليس علاقة بمستوى الفريقان، الأمر يتعلق بالفريق الذي يكون في حالته خلال المباراة.

 

هل تؤثر حالة الثقة لدى الزمالك على نتيجة المباراة؟

لا لا، بالطبع فيريرا يأخذ الأمور بجدية ويريد الفوز، الأمور ليست سهلة كما يتخيل البعض، فيريرا وكولر هدفهم الفوز في مباراة.

 

من اللاعب الذي تتوقع أن يكون مفاجأة قمة اليوم؟

لا أعتقد وجود مفاجآت، ولكن هناك مفاتيح لعب، في الزمالك يوجد زيزو وإمام عاشور وسيف الجزيري، بالنسبة للأهلي يوجد سافيو لاعب جيد ولكن ينقصه التسجيل وأيضا أحمد عبد القادر، معلول لاعب جيد لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة.

 

ماذا يحتاج سافيو للتهديف؟

سافيو يحتاج إلى التوفيق، وأيضا مساعدة اللاعبين له على تسجيل الأهداف.

 

هل تؤيد مشاركة مصطفى شلبي أساسيا مع الزمالك اليوم أم جلوسه احتياطيا؟

مصطفى شلبي لاعب صاحب خبرات دولية، ولكن أفضل أن يكون احتياطيا مع إمكانية مشاركته في الشوط الثاني، لا اعتقد أن فيريرا هيفتي كتير في التشكيل أو طريقة اللعب من أجل اللعب، سيلعب بنفس الطريقة التي يلعب بها منذ الموسم الماضي.

 

هل تتوقع أن نشاهد أهدافا عديدة في مباراة اليوم؟

سيكون صعبا للغاية، حدوث نتيجة كبيرة في مباريات الأهلي والزمالك أمر لا يتكرر كثيرا، أتوقع أن ينتهي اللقاء بفارق هدف لصالح أحد الفريقان، أو التعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

 

من وجهة نظرك.. من أفضل فنيا وتكتيكيا فيريرا أم كولر؟

فيريرا طبعا، على أرض الواقع فيريرا أفضل مدير فني في الدوري المصري، استعان بالعديد من اللاعبين الناشئين الموسم الماضي بعد رحيل العديد من النجوم ونجح في تكوين فريق قوي، فيريرا مخه كله كورة وصاحب شخصية قوية، لكن لا يمكننا إصدار حكم على كولر حتى الآن من خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي.

 

هل تابعت تصريحات كولر وفيريرا في المؤتمر الصحفي للسوبر؟

نعم، كولر قال أنه لم يتعرف إمكانيات لاعبي الأهلي بشكل جيد حتى الآن، بصراحة تصريح لم يعجبني، أنت مش بتاخد كل هذه الدولارات لكي تقول هذا التصريح بغج هذه الفترة مع الفريق، لكن تصريحات فيريرا تعتبر واقعية حيث قال أن الزمالك أفضل فنيا لكن الملعب هو من سيحسم في النهاية.

 

من يتأثر أكثر بالغيابات.. الأهلي أو الزمالك؟

 الزمالك قد  يتأثر بشكل كبير بغياب الونش وإن كان فيريرا قادر على إيجاد الحل، لكن في الأهلي وجود السولية حمدي فتحي يعوض غياب ديانج في الوسط دون وجود أي وجود مشكلة.

 

البعض يطالب باعتزال شيكابالا عقب نهاية الموسم.. ما تعليقك؟

شيكابالا لا يزال يؤدي في الملعب ويساهم في فوز الفريق ويسجل أهدافا جيملة وصعبة في نفس الوقت، بالطبع لست مع هذا رأي لأنه يقدم مستوى جيد مع الفريق.

 

الزمالك الأهلى الأهلي والزمالك أحمد صالح السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 28-10-2022

وش السعد.. هزاع بن زايد تميمة حظ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

محشوة بالمتفجرات.. إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

روى نكتة مثيرة للجدل.. بوتين يسخر من وضع ألمانيا بدون الغاز الروسي

انتش واجري.. عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة الأمن

أحمد صالح لـ صدى البلد: قمة الأهلي والزمالك 50-50.. تصريح كولر لم يعجبني.. وأرفض اعتزال شيكابالا| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

رغم تخطيه ربع مليون جنيه| خبير أزياء ينتقد فستان يسرا في قطر.. لهذه الأسباب

فيديو جديد.. ميريهان حسين تظهر بإطلالة غير تقليدية في عيد ميلادها| شاهد

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ