المستشار الألماني يبدأ الخميس المقبل زيارة إلى الصين

يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى الصين يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما الاقتصادية، فضلا عن مناقشة القضايا الدولية مثل مكافحة تغير المناخ، والأزمة الروسية - الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت - في تصريح اليوم الجمعة - إن المستشار شولتس سيلتقي الرئيس الصيني يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل، كما سيجري بعد ذلك محادثات مع رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.



جدير بالذكر أن وفدا من رجال الأعمال الألمان سيرافق المستشار شولتس في زيارته إلى الصين.

