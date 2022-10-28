أخبار الفن| تعثر هيفاء وهبي في مطار الرياض.. أول صور من عقد قران طارق صبري وشيري عادل

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

تفاصيل حفل صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية

تتوالي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 31 حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد 30 أكتوبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

محمد أنور: مباراة القمة ستنتهي بفوز الأهلي بفارق هدف

كشف الفنان محمد أنور عن توقعاته لنتيجة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

محمد أنور يروي تفاصيل ضربه في الشارع.. فيديو

حل الفنان محمد أنور، ضيف برنامج “سهرانين” للفنان أمير كرارة، وذلك بصحبة الفنانة رحمة أحمد، حيث تحدثوا عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية.

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

تصدر كل من الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان عقد قرانهما عبر السوشيال ميديا.

تعرف على أبرز الحفلات اليوم.. محمد رمضان وعاصي الحلاني الأبرز

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلات غنائية اليوم الموافق 28 أكتوبر، وذلك في عدة مناطق متفرقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

من مسرح أبو بكر سالم.. الصور الكاملة لحفل تامر عاشور وبهاء سلطان

أحيا كل من تامر عاشور وبهاء سلطانحفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض فى السعودية وسط حضور الآلاف من الجمهور.



كادت أن تسقط.. تعثر هيفاء وهبي فى مطار الرياض

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي انستجرام فيديو للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي فور وصولها مطار الرياض لإحياء حفلها المنتظر مساء اليوم بمشاركة المطربة إليسا.