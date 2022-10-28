محمد أنور يروي تفاصيل ضربه في الشارع.. فيديو

حل الفنان محمد أنور، ضيف برنامج “سهرانين” للفنان أمير كرارة، وذلك بصحبة الفنانة رحمة أحمد، حيث تحدثوا عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية.

وروى محمد أنور، موقفا تعرض له في طفولته حيث قال: “كنا بنلعب في الشارع، وكان فيه ولد هو معلم اللعبة واعتزل اللعب لأنه خلاص لم كل البلي وكون ثروة وفيه يوم كنت بلعب وكنت بكسب بس فانا استفزيته وقرر يلعب معايا وكسبته .. ف ضربني في الشارع ووقعت في الأرض والعيال اتلمت عليا يسرقوا البلي”.

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وقال نجم مسرح مصر إن لديه بنتين "نوراى وديالا"، معقبا:" مليش لازمة في اختيار الأسماء".



وأكد الفنان محمد أنور، أن والدته لا تستطيع نطق أسماء بناته، معقبا: "أما تسألني عنهم بتقولي الكبيرة أو الصغيرة عامله أيه".

وتابع محمد أنور، أن لديه 3 أشقاء صبيان، وليس له أخوات، معقبا:" كنت طيب أوى وأنا صغير وماليش في المشاكل".

بينما قالت الفنانة رحمة أحمد، أن والدها لم يكن عنيفا ولكنه "شديد في التربية"، وكانت أقرب له من أمها.

وأوضحت رحمه أحمد، أنها بعد الزواج أصبحت قريبة إلى أمها، معقبة:" بالنسبة لجدتي بشبها جدا، وكمان شخصية مربوحة قريبة جدا منها شخصيتها".

المواسم السابقة

وشهد برنامج سهرانين في مواسمه السابقة عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم أصالة، وصابر الرباعى، وراغب علامة، وحكيم، وفريق واما، ونجوم مسرح مصر، ماجد الكدواني، وسيد رجب، وأبو، وأنغام ، وعبد الباسط حمودة، ويسران ومحمد الشرنوبي، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والمطربين.