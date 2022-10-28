تعادل منتخب مصر 2-2 مع السنغال بكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

انتهت أحداث الشوط الثالث بتعادل منتخب مصر للكرة الشاطئية مع منافسه السنغال بنتيجة هدفين لمثلهما في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية.

وكان منتخب مصر متأخرا في النتيجة بهدف دون رد قبل أن يعود الفراعنة بهدفين، وسجل هدفي منتخب مصر إبراهيم حسن والحسيني طه، قبل أن يسجل السنغال هدف التعادل.

ونجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في الوصول إلي نهائي بطولة كأس الامم الافريقية بعد الفوز علي نظيره المغرب بنتيجة 5-4 في نصف النهائي.

مشوار منتخب مصر في البطولة



وتعد المواجهة هي الثانية بين المنتخبين في منافسات النسخة الحالية للبطولة القارية، حيث التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 6-4.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4.

ونجح زيزو الصباح، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، في التصدي لركلتي ترجيح بعد نزوله بديلاً في الوقت الإضافي، وقدم الإضافة المنتظرة في الوقت المناسب، ليفوز منتخب مصر على منتخب مدغشقر في مباراة لا تقبل القسمة بضربات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 4/4.

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب السنغال بنتيجة 6/4، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية.

تغلب منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، على نظيره منتخب أوغندا بستة أهداف مقابل هدفين فى إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق، بمدينة فيلانكولوس.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: «زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات ومصطفى صاصا واسلام احمد وعبد الرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طه وحسام باولو وإسماعيل بهجت».