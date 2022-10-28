عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل منتخب مصر 2-2 مع السنغال بكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

انتهت أحداث الشوط الثالث بتعادل منتخب مصر للكرة الشاطئية مع منافسه السنغال بنتيجة هدفين لمثلهما في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية.

وكان منتخب مصر متأخرا في النتيجة بهدف دون رد قبل أن يعود الفراعنة بهدفين، وسجل هدفي منتخب مصر إبراهيم حسن والحسيني طه، قبل أن يسجل السنغال هدف التعادل.

ونجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في الوصول إلي نهائي بطولة كأس الامم الافريقية بعد الفوز علي نظيره المغرب بنتيجة 5-4 في نصف النهائي.

مشوار منتخب مصر في البطولة 


وتعد المواجهة هي الثانية بين المنتخبين في منافسات النسخة الحالية للبطولة القارية، حيث التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 6-4.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4.

ونجح زيزو الصباح، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، في التصدي لركلتي ترجيح بعد نزوله بديلاً في الوقت الإضافي، وقدم الإضافة المنتظرة في الوقت المناسب، ليفوز منتخب مصر على منتخب مدغشقر في مباراة لا تقبل القسمة بضربات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 4/4.

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب السنغال بنتيجة 6/4، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية.

تغلب منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، على نظيره منتخب أوغندا بستة أهداف مقابل هدفين فى إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق، بمدينة فيلانكولوس.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: «زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات ومصطفى صاصا واسلام احمد وعبد الرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طه وحسام باولو وإسماعيل بهجت».

منتخب مصر منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس الأمم الافريقية السنغال مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

قبل ساعتين من القمة.. توقعات نجوم الفن لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

روسيا تحشد 300 ألف جندي احتياطي للانضمام إلى هجوم موسكو في أوكرانيا

شاهد | جولة الرئيس السيسي في مدينة السيارات المتكاملة

بطيشة أو علام .. بديل أيمن الكاشف للتعليق على السوبر المصري

غدا.. الرئيس السيسي يحضر إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

10.7 مليون مستحق.. صرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت ميرهان حسين في مأزق

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

رغم تخطيه ربع مليون جنيه| خبير أزياء ينتقد فستان يسرا في قطر.. لهذه الأسباب

فيديو

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

أم الطرشة وروح اعتزل أو موت.. حكايات التنمر على الفنانين.. تعليق صوتي

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ