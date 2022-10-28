ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

أعلنت الفنانة تيسير فهمي - عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - نقلها لمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية خاطفة.

ولم تكشف تيسير فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، واكتفت بتعليق مقتضب عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: «ادعولي».

تيسير فهمي وإصابتها بفيروس كورونا

وكانت كشفت الفنانة تيسير فهمي، تفاصيل حالتها الصحية بعد تعافيها من كورونا، قائلة "الحمد لله كويسه خفيت من كورونا".

وأضافت تيسير فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا حصلت على الـ3 جرعات، ومعرفش اتصابت بكورونا إزاي، مع أني لا أخطلت بأي شخص ولا أخرج من البيت".

وتابعت تيسير فهمي: "بقول للناس كلها خلوا بالكم لأن الفيروس ليس له كبير"، مضيفة: "الدكتور طمني وبقيت كويسه الحمدلله".