تعرف على بدلاء الأهلي أمام الزمالك فى السوبر المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة السوبر التي تنطلق بعد قليل على استاد هزاع بن زايد بالعين الإماراتية.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: شادي حسين.

بدلاء الأهلي :

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي قفشة وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد فخري