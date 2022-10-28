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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية السعودية يخص الأقل من سن الـ 15

السعودية علم
السعودية علم

أعلنت وكالة وزارة الداخلية السعودية  للأحوال المدنية، عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال في حال الرغبة بإصدار بطاقة الهوية الوطنية “البطاقة الشخصية” للأبناء ممن هم أقل من 15 عاما.

وكشفت الداخلية السعودية أن إصدار الهوية الوطنية يكون إجباريا عند إتمام 15 عاما، واختياريا بين سن 10 - 15 عاما ويلزم حضور الأب أو الأم، ويمكن حجز موعد عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب.

وأفادت بأنه في حال أتم الابن أو الابنة 15 عاما، فيمكن للأب أو الأخ أو الأم أو العم الخال التعريف به ويشترط حصول المعرف على بطاقة الهوية الوطنية وأن يكون قد أتم 18 سنة، وفي حال كان الابن أو الابنة أقل من 15 عاما فيلزم وجود المعرف (الأب أو الأم).

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