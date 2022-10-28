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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف مليار ريال..

نزاهة السعودية تكشف حجم الأموال المختلسة بقضية مدير جامعة الملك عبد العزيز

السعودية - علم
السعودية - علم

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ، أحمد الحسين، إن مجموع المبالغ المختلسة من قبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بلغ أكثر من 500 مليون ريال.

وذكر  الحسين، خلال مداخلة ببرنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، أن هناك متورطين آخرين في تلك القضية، وهم من جميع فئات الجامعة ومنهم المسؤول والموظف العادي، مبيناً أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الهيئة السعودية اتخذت كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في تلك الأموال المختلسة تمهيدا لاستعادتها إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمساءلة والعقاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، أمس (الخميس)، 3 أوامر ملكية، بينها إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

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بيان عاجل من وزارة الداخلية السعودية

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