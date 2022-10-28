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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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نسرين أباظة : متحف محمود خليل طرازه فرنسى وعلى أحدث النظم العالمية

مديرة متحف محمود
مديرة متحف محمود خليل


قالت الدكتورة نسرين أباظة مدير متحف محمد محمود خليل ، إن محمود  بك خليل كان رجل سياسى عاشق للفن ولد عام 1877 وتوفى 1953 تعود أصوله لعائلة ثرية أكمل دراسته بمدارس فرنسية بالقاهرة ثم سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق فى جامعة السربون .


وأضافت  " أباظة  " خلال تقرير أذاعه برنامج اليوم والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن محمود خليل أثتاء دراسته فى فرنسا تعرف على زوجته وتزوجها وعادوا إلى مصر وقام بشراء قصر من ثرى يهودى يدعى شيكوريل واستقر فيه " خليل "   عام 1924  .


وأشارت إلى أن محمود خليل تولى بعد وزير الزراعة ورئيس مجلس الشيوخ وكان قصره بمثابة صالون ثقافى يستقبل فيه الشعراء ، الكتاب وكان طراز القصر يميل للفن الفرنسى وعلى أحدث النظم العالمية .

متحف محمود مختار رئيس مجلس الشيوخ وزير الزراعة الزراعة القاهرة مجلس الشيوخ

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