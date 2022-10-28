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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1100 حكم قضائى متنوع بفارسكور بدمياط

مديريه أمن دمياط
مديريه أمن دمياط

شنت مديرية أمن دمياط،حملة مكبرة ، باشراف اللواء حسام الباز  مدير أمن دمياط،  لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية  وضبط الخارجين على القانون وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين. 


 تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط برئاسة اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط ، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة الرائد أحمد موسي،رئيس مباحث  مركز فارسكور والنقيب حسن نيازي رئيس  وحده تنفيذ الاحكام بمركز فارسكور  ، من ضبط ١١٠٠ حكم قضائي متنوع  مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالاكراه ونفقات وأحكام جنائية .

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الازمة حيال المقبوض عليهم واحالتهم للنيابة العامة .
ياتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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