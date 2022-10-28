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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بطلا لـ السوبر المصري الـ 12 بعد الفوز على الزمالك بهدفين

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

 توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

وساد الحذر الدفاعي أول ربع ساعة من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وشهد إشهار بطاقتين صفراويتين المقام حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وبدأ السوبر المصري بحذر دفاعي من جانب الأهلي والزمالك وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة عقب سقوطه على الأرض وأبعد حمدى فتحى فى الدقيقة الثانية كرة من أمام أقدام سيف الجزيرى.

مرر فى الدقيقة الرابعة بالسوبر المصري إمام عاشور كرة خلف دفاعات الأهلي إلا أنها تصل إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تصل إلى سيف الجزيري.

وأرسل أكرم توفيق بالسوبر المصري فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء فشل شادى حسين فى الوصول إليها ليمسك بها محمد عواد حارس الزمالك.

وسدد عمرو السولية في الدقيقة الثامنة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

وتعرض إمام عاشور إلى العرقلة فى الدقيقة 11 عقب عرقلته من جانب أكرم توفيق وأرسلها أحمد سيد زيزو ليسددها سيف الجزيري ويمسكها محمد الشناوي .

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كروت صفراء 

وحصل زكريا الوردى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 12 عقب عرقلته للاعب الأهلي حمدى فتحي وفشل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي فى متابعة إحدى الكرات التي أرسلها على معلول داخل منطقة الجزاء كما أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب حمدى فتحي عقب ارتكابه خطأ ضد إمام عاشور .

وسدد أحمد سيد زيزو كرة ضعيفة تصل إلى محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيقة 16 وسدد محمد عبدالمنعم الكرة برأسه تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 17.

وفى الدقيقة 22 أهدر طاهر محمد طاهر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم بعدم تسلم كرة ماكرة من أحمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة فى الدقيقة 25 وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أحمد عبدالقادر بداعى التمثيل بعد سقوطه على الأرض داخل منطقة الجزاء.

ودفع فى الدقيقة 30 البرتغالي فيريرا باللاعب سيد عبدالله نيمار بدلا من أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة وخرج من الملعب.

وسدد إمام عاشور فى الدقيقة 34 كرة قوية تعلو عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي وتعرض حسام عبدالمجيد للإصابة فى الدقيقة 35 بعدما ارتقى أعلى برونو سافيو .

أحرز برونو سافيو الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الزمالك فى الدقيقة 38 بعدما استغل خطأ دفاعي من محمد عبدالغني وراوغ مدافع الزمالك وسجلها فى شباك محمد عواد.

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الشوط الثاني 

بدأت مجريات الشوط الثاني بتغيير زكريا الوردي ونزول مصطفى شلبي وأهدر عمر جابر فرصة حقيقية لإدراك التعادل وتعرض للإصابة عمر جابر فى الدقيقة 47 بعد الالتحام مع طاهر محمد طاهر.

ونجح محمد عواد فى إنقاذ مرماه فى الدقيقة 48 بعد تمريرة أكرم توفيق العرضية داخل منطقة الجزاء وأبعد محمد عبدالمنعم كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية.

وحصل فى الدقيقة 55 طاهر محمد طاهر على ركلة حرة بعد تعرضه للسقوط أمام منطقة الجزاء وأهدر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 56 فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما تسلم تمريرة عمر جابر داخل منطقة الجزاء لتعلو العارضة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب على معلول وأنقذت العارضة كرة خطيرة سددها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 62 .

ودفع فيريرا بالثنائي شيكابالا وعمرو السيسي بدلا من محمد أشرف روقا وسيف الجزيرى فى الدقيقة 64 فيما دفع كولر بالثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أقفشة بدلا من أحمد عبدالقادر وشادى حسين.

وأهدر محمد شريف فرصة حقيقية لتسجيل هدف ثاني فى الدقيقة 72 بعدما تسلم تمريرة أفشة داخل منطقة الجزاء .

وسدد محمد شريف فى الدقيقة 76 كرة قوية أبعدها محمد عواد حارس مرمى الزمالك وحصل زيزو فى الدقيقة 80 على ضربة حرة بعد سقوطه أمام منطقة الجزاء.

ودفع مارسيل كولر باللاعب كريم فؤاد بدلا من برونو سافيو فى الدقيقة 82 بعد إصابة اللاعب البرازيلي وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب عمرو السولية.

 

 

 

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