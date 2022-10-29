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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أخطاء كارثية.. لهذه الأسباب خسر الزمالك السوبر المصري

الأهلي والزمالك -
الأهلي والزمالك - السوبر المصري

انتهت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بتتويج النادي الأهلي بكأس السوبر رقم 12 في تاريخه عقب تفوقه على الزمالك بنتيجة 2 / 0.

أحرز أهداف النادي الأهلي كل من البرازيلي برونو سافيو، والبديل كريم فؤاد، ليتوج الأهلي باللقب الخامس له على حساب الزمالك، والثالث له على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

أجواء احتفالية وجماهير غفيرة 

وميز مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأجواء الجماهيرية حيث امتلأت مدرجات ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين عن آخرها انتصافًا بين جماهير الفريقين.

وسبقت المباراة احتفالية من الجانب الإماراتي المنظم للمباراة بدأت بعروض استعراضية فلكلورية إماراتية وانتهت بحفل غنائي للنجم أحمد سعد، قبل صافرة البداية.

فوز مهم للأهلي 

وكان النادي الأهلي الأحوج لهذا الفوز لمنح الثقة للاعبيه حتى لا يخرج بموسم صفري من البطولات، بينما احتاج مدربه السويسري مارسيل كولر لإثبات نفسه في أولى تجاربه القوية مع النادي الأهلي.

وبهذا الفوز رفع كولر رصيده من الفوز إلى 5 مباريات على التوالي منذ قدومه دون هزيمة واحدة.

لماذا خسر الزمالك ؟

ووفقًا لرؤى المحللين فإن الزمالك وقع في أخطاء فنية كارثية في المباراة، زادت من الضغط على الفريق هقب خسارة الونش المصاب من قبل المباراة وأحمد فتوح الذي خرج مصابًا منذ الدقائق الأولى.

سيد نيمار وعمر جابر 

اعتبر المحللون أن نزول سيد نيمار بديلًا لأحمد فتوح خطأ فني كبير لفيريرا، بسبب اضطراره إلى نقل عمر جابر إلى الجبعة اليسرى على الرغم من وجود عبدالله جمعة الذي يجيد في هذا المركز على الدكة.

ولم يستطع عمر جابر إيقاف خطورة الأهلي من الناحية اليمنى أو تشكيل خطورة على جبهة أكرم توفيق القوية في الأهلي.

وكذلك ظهر سيد نيمار بمستوى متراجع ومهزوز خلال الشوط الثاني ولم يتمكن من اختراق جبهة على معلول في الأهلي.

زكريا الوردي غير موفق 

لم يحالف زكريا الوردي نجم وسط الزمالك القادم من المغرب، التوفيق في مباراته الأهم من الفريق وتسبب في خطأ كارثي استغله برونو سافيو لإحراز هدف الأهلي الأول.

كما اضطر فيريرا لتبديل الوردي مع بداية الشوط الثاني بسبب اهتزاز ثقته وحصوله على إنذار في الشوط الأول.

الزمالك بدون رأس حربة 

أخذ الزملكاوية على فيريرا إخراج زياد الجزيري مهاجم الفريق من الملعب دون الدفع بمهاجم آخر صريح، في الوقت الذي يسعى الزمالك فيه للعودة للمباراة.

ولم يفهم جمهور الزمالك مقاصد فيريرا من التبديل، لكنهم أجمعوا ان الأمر كان سببًا في خسارة الزمالك اليوم.

 

 

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