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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير كرة نادي طنطا: سنبذل كل جهدنا لتحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز

فريق طنطا
فريق طنطا

قال فتحي سليم، مدير الكرة لنادي طنطا، إن فرقته سعت لتحقيق الفوز في مبارتها أمام نادي جمهورية شبين ضمن مباريات الدوري الممتاز ب. 
وأشار سليم، خلال تقرير خاص مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن المشوار مازال في بدايته، معلقا: "إحنا لسه في البداية والمشوار طويل"، مؤكدا أن النادي بلاعبيه ومجلس إدارته هدفهم واضح، ويسعون لتحقيقه.
وأضاف فتحي سليم، مدير الكرة لنادي طنطا، "سنبذل كل جهد، والمنافسة قوية جدا، والفرق قوية ومستعدة.. ونادي طنطا سينافس بكل قوته ليحقق هدفه في الصعود للدوري الممتاز".

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